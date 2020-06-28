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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:19 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء في البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن في غفلة من الزمن، ليملأوا الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار.

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