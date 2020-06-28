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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: نتتبع مصدر الصور المتداولة بصفحات الغش

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:29 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتتبع مصدر الصور المتداولة، لامتحان الديناميكا، بمساعدة الجهات الأمنية.

وأكد حجازي، أنه لا تهاون مع الطلاب الذين يقومون بهذا الفعل أو المراقبين والملاحظين، المختصين بهذه اللجنة، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات قانون الغش.

كان عدد من صفحات الغش الإلكترونى، نشر صفحات امتحان من داخل إحدى اللجان، تزعم أنها من امتحان مادة الديناميكا، الذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).

ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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