عبدالعاطي: مهلة عام قبل تطبيق غرامات عدم التحول للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.ووجه عبد العاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال أعداد عقود الطرح والإسناد وتحديد الأطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبة.وشدد وزير الري، على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.كما أكد عبد العاطي على أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات "تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات"، موجها بالعمل على وضع الأليات التي تسمح بإتاحة الفرصة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع وبحث تلك الأليات وتيسيرها بخصوص وجود سابقة أعمال.وأمدت الوزارة، في بيان، أنه لا توجد شكاوى تُذكر بخصوص توفير المياة خلال موسم أقصى الاحتياجات الجاري، ويتم توفير المياة بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم ويتم توزيعها طبقا للبرامج الموضوعه ويتم عمل المناوبات اللازمة.ووجه عبددالعاطي بالسير قدمًا في تطبيق برنامج التحول للري الحديث، وأن المهلة المقررة تنتهي في 3062021 يطبق بعدها غرامة تبديد مياه للأراضي المخالفه لكي تتحول للري حديث.