درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. القاهرة 35 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد معتدلا.وتشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36طنطا الصغرى 21 والعظمى 36دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30مطروح الصغرى 19 والعظمى 28السلوم الصغرى 18 والعظمى 30سيوة الصغرى 22 والعظمى 37بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30دمياط الصغرى 21 والعظمى 30الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37السويس الصغرى 22 والعظمى 36العريش الصغرى 22 والعظمى 32