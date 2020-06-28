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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. القاهرة 35 (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:17 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
ياسمين عباس
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد معتدلا.

وتشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35

شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36

طنطا الصغرى 21 والعظمى 36

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30

مطروح الصغرى 19 والعظمى 28

السلوم الصغرى 18 والعظمى 30

سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 30

دمياط الصغرى 21 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37

السويس الصغرى 22 والعظمى 36

العريش الصغرى 22 والعظمى 32

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