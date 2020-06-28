إزالة 454 تعديا على أملاك الدولة خلال فترة الحظر بالمنوفية

كشف إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تنفيذ 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى تلبنت أبشيش وأسطنها وعزبة عوض حسن بالباجور بإجمالي مساحة 3180 متر مربع، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بقرية كفر بلشمط بمنوف بمساحة 180 مترا، وكذا الإزالة الفورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 200 مترمربع بقرية شبراباص بشبين الكوم، وقد تمت الإزالة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس السبت 454 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 334 حالة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 13 فدانا و17 قيراطا، وتنفيذ 87 حالة على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر مربع و33 حالة على أراض زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدانا و17 قيراطا و18 سهما.وشدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد هيبة الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.