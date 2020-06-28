تداول امتحان الديناميكا بصفحات الغش الإلكتروني

نشرت عدد من صفحات الغش الالكتروني، صفحات من كراسة امتحان من داخل إحدى اللجان، زاعمين أنه امتحان مادة الديناميكا، الذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان التعليمية.من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد كافة الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددون عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.