63 ألف دولار تكلفة ضرائب الأمن الخاص في مينيابوليس

قال المتحدث باسم مدينة مينيابوليس الأمريكية، اليوم الأحد، إن تفاصيل الأمن الخاصة في المدينة كلفت دافعي الضرائب ما يقرب من 63 ألف دولار على الأسابيع الثلاثة الماضية، إثر مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية.وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، تنفق مدينة مينيابوليس 4500 دولار في اليوم على الأمن الخاص لثلاثة أعضاء في مجلس المدينة الذين يؤيدون وقف تمويل الشرطة بعد تلقي تهديدات مزعومة وفقا لتقرير سابق.ووفقا لتقرير "فوكس 9" أن أعضاء المجلس هم اندريا جنكينز، وفيليب كانينجهام، والوندرا كانو، وهم مؤيدون صريحون للجهود الرامية إلى وقف تمويل إدارة شرطة مينيابوليس.ورد كانينجهام على طلب "فوكس 9" للتعليق، وقال من خلال رسالة نصية: "لا أشعر بالراحة في مناقشة التهديدات بالقتل ضدي أو مستوى الأمن الذي أملكه حاليًا لحمايتي من تلك التهديدات"، مشيرا إلى أن التفاصيل الأمنية مؤقتة.وقالت جينكينز إنها تطلب الأمن منذ أن أصبحت عضوًا في المجلس. وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى فوكس 9: "قلقي هو العدد الكبير من القوميين البيض في مدينتنا وغيرها من الاتصالات التهديدية التي كنت أتلقاها".وبدأ مجلس مدينة مينيابوليس في الضغط لإلغاء تمويل الشرطة بعد اتهام ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في 25 مايو أثناء محاولة شرطة مينيابوليس اعتقاله.وقال ممثل لشرطة مينيابوليس لشبكة "فوكس 9" إن إدارة الشرطة لا تملك تقارير عن تهديدات ضد أعضاء مجلس المدينة. ولم تبلغ جينكينز عن التهديدات التي تلقتها من خلال الرسائل الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها مشغولة بالتعامل مع آثار الوباء ووفاة فلويد، حسب ما قالت لشبكة "فوكس 9".