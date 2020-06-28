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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

أخبار العاشرة: الثانوية العامة.. «شاومينج» يطلب مقابلا ماديا لحل امتحان الديناميكا

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:47 ص
شاومينج يطلب مقابلا
شاومينج يطلب مقابلا ماديا
سوزان يونس
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انطلق امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضة، وعلى غير العادة سادت حالة من الهدوء أمام المدارس، خاصة بعد اختفاء الأهالي من أمام بواباب وأسوار اللجان في مناطق وتدريجيًا في مناطق أخرى.

أخبار الثانوية العامة اليوم

في السطور التالية، تقدم "الدستور" لقرائها على رأس كل ساعة أبرز ما تم في العملية التعليمية عن طريق شبكة مراسليها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أخر ما توصلت إليه الوزارة بخصوص الطلاب مسربي الامتحانات، وإليكم أخبار العاشرة:


- "أقنعة زجاجية".. وسيلة طالبات الثانوية العامة للحماية من كورونا

توافد عدد من طالبات الشعبة العلمية بالثانوية العامة، منذ قليل، أمام مدرسة القومية المشتركة بالمعادي، لأداء امتحان الديناميكا، وسط تأمينات مكثفة من قبل رجال الأمن للحد من التجمعات أمام المدرسة، في ظل غياب تام للأهالي من الحضور لمرافقة أبنائهم كما حدث في الامتحانات السابقة.
 
- الهدوء يسيطر على محيط مدرسة الوراق الثانوية وانصراف الأهالي

سادت حالة من الهدوء محيط مدرسة الوراق الثانوية، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، واستطاع رجال الأمن تسهيل حركة دخول الطلاب للمدرسة بجانب صرف الأهالي من أمام اللجان ومنع حدوث أي تكدس أو تجمهر من قبل أولياء الأمور.

- "شاومينج" يطلب مقابلًا ماديًا لحل امتحان الديناميكا

قال شاومينج في رسالة له على جروبات التسريبات بالتليجرام، أنه سوف يستعين بمعلمين لحل امتحان الديناميكا.

ووتابع: "بتوع علمي رياضة هعمل جروب صغير على الواتس، مش هنشر الامتحان إلا عليه، وهنجيب مدرس يحل المادة، ومش عايز غير 50 طالب، وهيكون بمقابل مادي، علمي رياضة فقط".
 
- انتشار عمال النظافة بمحيط مجمع المدارس بالوراق

انتشر عمال النظافة بمحيط مجمع المدارس بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، والذي يؤدي فيه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، وحرصت الجهات التنفيذية والمعنية بتهيئة محيط المدراس وتنظيفه حرصا على سلامة الطلاب.
 
- الخوف يسيطر على طالبات المعادي قبل أداء امتحان الديناميكا

نظرات من الخوف والقلق ظهرت على أعين طالبات الثانوية العامة أمام مدرسة القومية المشتركة بالمعادي، قبل الدخول لأداء امتحان الديناميكا بدقائق قليلة، وبسؤالهم عن السبب قالوا: "خايفين الامتحان ييجي صعب ونخسر درجات كتير بسبب الديناميكا".
 

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