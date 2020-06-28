وعود حكومية بالتأمين الصحي على أعضاء 7 آلاف جمعية زراعية

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك وعود من الحكومة بالتأمين الصحي الشامل على المزارعين خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك 7 آلاف جمعية زراعية يمثلها نحو 35 مليون نسمة سيشملهم التأمين الصحي، مشدد على أن الظروف الحالية تحتم على الحكومة إدخال كافل العاملين في الحقل الزراعي الفعلي في المنظومة الصحية.وأضاف الشراكي لـ"الدستور"، أن حصر أعداد الفلاحين المستحقين للتأمين الصحي ليس بالأمر العسير على الحكومة، بينما قامت باستبعاد أصحاب الحيازات الزراعية من الفئات المهنية والمؤمن عليهم من جهات العمل التابعين لها، مثل المدرسين والأطباء والمحامين وكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام والتي تشملهم مظلة التأمين الصحي.