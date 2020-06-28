الهدوء يسيطر على محيط مدرسة الوراق الثانوية وانصراف الأهالي

سادت حالة من الهدوء محيط مدرسة الوراق الثانوية، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، واستطاع رجال الأمن تسهيل حركة دخول الطلاب للمدرسة بجانب صرف الأهالي من أمام اللجان ومنع حدوث أي تكدس أو تجمهر من قبل أولياء الأمور.وحرص طلاب الثانوية العامة على الحضور للجان الثانوية العامة بالكمامات والقفازات الطبية واستخدام كافة الأدوات اللازمة التعقيم والتطهير، خاصة وأن العام الجاري مختلف عن الأعوام السابقة إثر جائحة فيروس كورونا والذي انتشر في البلاد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).