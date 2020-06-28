وزير التعليم يوضح طريقة التلبيغ عن صفحات الغش

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، على ظهور جروبات "واتس آب" و"تليجرام"، تحرض طلاب الثانوية العامة على الغش.وأجاب الوزير على سؤال من أحد أولياء الأمور عن كيفية التلبيغ عن هذه الصفحات أو الروابط الإلكترونية؟، قائلًا: "عبر منصة شكاوي الثانوية العامة".وأكد الوزير خلال تصريحات صحفية له، أن الوزارة لن تلتفت لأي شكاوي تأتي عبر صفحات السوشيال ميديا.وللحصول على رابط تلقي شكاوي الثانوية العامة..يذكر أن طلاب الثانوية العامة، الشعبة الرياضية، يؤدون امتحان مادة الديناميكا أحد فروع الرياضة التطبيقية، اليوم الأحد.