اليابان: 18254 إصابة بفيروس كورونا.. والوفيات 971 حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان حتى صباح اليوم الأحد 18254 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في اليابان 971 حالة، في حين تعافى 16293 شخصًا من مرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي.وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليابان منذ 22 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.