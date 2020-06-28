مسيسبى الأمريكية تتجه لتعديل علم الولاية

ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس النواب بولاية مسيسبي الأمريكية صوت بالموافقة على المضي قدما في عملية قد تسفر عن إزالة شعار للكونفدرالية من علم الولاية، وتعهد حاكم الولاية بإقرار مشروع القانون.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، دفعت احتجاجات بجميع أنحاء البلاد ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال احتجازه إلى مطالبات بإزالة النصب الكونفدرالية وغيرها من الرموز المرتبطة بالعبودية في الولايات المتحدة.وأضافت التقارير أن المجلس صوت لصالح الإجراء بموافقة 85 عضوًا واعتراض 34، مشيرة إلى أنه سيحتاج موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الولاية.وقال تيت ريفز حاكم مسيسبي المنتمي للحزب الجمهوري إن الوقت حان لإنهاء الخلاف وذلك بعد وصول المشرعين إلى طريق مسدود منذ عدة أيام خلال بحث مسألة العلم الجديد مؤكدا أنه سيوقع على مشروع القانون إذا أرسل إليه.