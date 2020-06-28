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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الخضر الفرنسى يأمل فى الفوز بعدة مدن رئيسية فى الانتخابات البلدية

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:50 ص
وكالات
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يأمل حزب الخضر الفرنسي اليوم الأحد في الفوز في العديد من المدن الرئيسية للمرة الأولى، مع توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات البلدية التي ستجرى في نحو 5000 بلدية ومدينة فرنسية.

ويواجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" المنتمي لتيار الوسط، تراجعًا كبيرًا، وذلك على خلفية الخسارة الفادحة التي مني بها الحزب في باريس، حيث أحرزت العمدة الاشتراكية آن هيدالجو تقدما بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات في مارس الماضي.

كما يحتل رئيس الوزراء الفرنسي المنتمي لتيار يمين الوسط إدوارد فيليب الصدارة في الجولة الأولى للانتخابات البلدية، حيث يخوض فيليب حملته الانتخابية للحفاظ على منصبه القديم في رئاسة بلدية لوهافر.

وفي حال خسارة فيليب لمنصب عمدة لوهافر، فإن ذلك سيثير تساؤلات بشأن رئاسته للوزراء.

وتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مارس، حينما دخلت فرنسا في إغلاق تام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وبموجب الإجراءات الصحية، سيلتزم الناخبون والمسؤولون بارتداء أقنعة الوجه على حد سواء.

ويأمل حزب الخضر الفرنسي، الذي تحالف مع اليسار في عدة مناسبات، في الاستفادة من الفوز الذي حققه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام الماضي، عندما حل في المركز الثالث بعد حزب الرئيس ماكرون وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

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