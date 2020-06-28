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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:27 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السلطات مواجهة تفشي الوباء في مجموعات جديدة عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد حتى اليوم الأحد إلى 12715 حالة إصابة، و282 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه أن نحو 40 من الحالات المسجلة حديثًا انتقلت إليهم العدوى محليا، في حين أن 22 حالة أخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

وتقول أن 26 حالة من الــ 40 حالة المصابة المحلية تم اكتشافها في منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكرت المراكز أنه تم تسجيل تعافي 11364 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس، في حين لا يزال يخضع للعلاج في الحجر الصحي نحو 1069 شخصا.

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