تراجع الإصابات اليومية بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد تسجيل 256 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 687 حالة أمس السبت ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193499.وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ثلاث حالات ليبلغ 8957 في المجمل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.