مصرع شخصين فى حادث إطلاق نار بأحد متاجر كاليفورنيا

قتل شخصان، وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة وول مارت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة «ريد بلاف» إنّ مسلّحًا يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار.وأضاف: «لقد أصيب مطلق النار، ووفقًا لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى».ونقلت وسائل الاعلام عن شاهد عيان، أنّ المسلّح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي.وأكّد متحدّث باسم سلسلة متاجر وول مارت، أن وقوع إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.