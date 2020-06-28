حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 28 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: نظّم الشؤون المالية، وقيّم الحسابات، وامتنع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.عاطفيًا: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيدًا ولا تدخل في دوامة الشك، وتأكد أن الحبيب يعشقك.صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.