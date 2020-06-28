حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 28 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ربح مالي وحظ في أعمال البورصة وغيرها، وتفكّر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصًا ذوي خبرة مروًا بتجارب مماثلة عاطفيًا.صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفّر عليك الكثير من المطبّات الصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.