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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر محسن ينشر صور نادرة من أول مسلسل له «بدون ذكر أسماء»

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:49 ص
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
حسين الجندي
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نشر المخرج تامر محسن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور نادرة من مسلسله الأول "بدون ذكر أسماء" من تأليف وحيد حامد، وذلك بعد سبع سنوات من عرضه الأول.

وعلق "تامر" على الصور: "من سبع سنين كان عرض أول مسلسل من إخراجي... بدون ذكرأسماء".

وتابع: "اتعرض على إحدى قنوات دريم في موسم رمضاني ثري جدًا من حيث جودة الإنتاج الدرامي. وعلى مدار سبع سنين اتعودت أقرا بوستات لناس كتير كاتبة إنه مسلسل ما أخدش حقه. كل مُشاهد اكتشف المسلسل كان بيحاول يعمل له دعاية ويجذب الآخرين لمشاهدته، محاولات المشاهدين لإنصاف المسلسل كانت بتسعدني".

وأضاف تامر: "لكن الحقيقة إن لما مسلسل، بعد سنين كتير من عرضه الأول، يبقى لسه عايش عند الناس وبيتعرض بشكل مستمر لحد دلوقتي، والناس بتشوفه أكتر من مرة وبتعيد اكتشافه وبتتكلم وبتكتب عنه.. يبقى بالنسبة لي أخد حقه بشكل ما كنتش أحلم بيه.. كلمة شكر وامتنان لكل محبي المسلسل، اللي بيتعرض حاليًا على CBCDrama".

وقدّم تامر محسن آخر أعماله الدرامية بمسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2017، وشارك في بطولته إياد نصار، أحمد داوود، محمد فراج، أروى جودة، حنان مطاوع، والوجع الجديد الذي قدمه تامر لأول مرة آنذاك أسماء أبو اليزيد.

ويستعد المخرج تامر محسن للعودة لتصوير مسلسله الجديد "تقاطع طرق"- اسم مؤقت- من تأليفه وإخراجه وبطولة منى زكي، محمد ممدوح، ومحمد فراج. والذي كان مقرّر عرضه في الموسم الرمضاني السابق ولكن قرّر صناعه تأجيله بسبب صعوبة التصوير في ظل ظروف الجائحة والحظر فكان قرار التأجيل حتى يخرج المسلسل للنور بأفضل قيمة فنية ممكنة.
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن

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