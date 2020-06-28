حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 28 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأوضاع الطارئة والمستجدة، وتتخلص ببراعة من كل العقبات التي تقف في وجه تقدمك.عاطفيًا: شخص ما يحاول التقرب منك أعطه فرصه، واندفاعك قد يؤثر سلبًا في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذرًا.صحيًا: حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.