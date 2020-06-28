حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 28 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيًا: عليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملًا أفضل لتمويل مشروعك الجديد.عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك؛ لذا عليك أن تكون ذكيًا وأن تعرف كيف تتخطى العقبات معه.صحيًا: يفترض ان تتنبّه أكثر إلى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.