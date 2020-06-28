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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 28 يونيو 2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 28 يونيو 2020، لجميع الابراج الفلكية على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك المهنية، فالمرء لا يعرف ما يخبئه له القدر، ولا يكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.
عاطفيًا: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.
صحيًا: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.

الثور
مهنيًا: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسرًا في الحالتين.
صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.

الجوزاء
مهنيًا: يوم واعد يبشّر بالنجاح على غير صعيد، وتكسب الزملاء إلى جانبك في نقطة مهمة تطرحها على أرباب العمل.
عاطفيًا: تتطور العلاقة الزوجية وتمضي وقتًا رائعًا برفقة الشريك وتبدو المشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة.
صحيًا: الوضع الصحي بحاجة دائمة إلى عناية فائقة توازي الاهتمام بكل شيء آخر.

السرطان
مهنيًا: تضطر إلى بذل جهود مضاعفة لإيجاد التفاهم، لكن هذا لا يحول دون بدء علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض الأهداف.
عاطفيًا: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطرابًا وصراعًا داخليًا.
صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي لتبين للآخرين أنك لا تهتم بما ينصحك به الطبيب.

الأسد
مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرارًا للغد وللتفكير في الخطوات المستقبلية الواعدة.
عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة شبه مستحيلة إلا إذا تداركتما الوضع قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: الضحك والمرح، هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارًا.

العذراء
مهنيًا: عليك ان تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملًا أفضل لتمويل مشروعك الجديد.
عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك؛ لذا عليك أن تكون ذكيًا وان تعرف كيف تتخطى العقبات معه.
صحيًا: يفترض ان تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.

الميزان
مهنيًا: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك.
عاطفيًا: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائيًا، بل استشر طبيبك أولًا.

العقرب
مهنيًا: تظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأوضاع الطارئة والمستجدة، وتتخلص ببراعة من كل العقبات التي تقف في وجه تقدمك.
عاطفيًا: شخص ما يحاول التقرب منك أعطه فرصه، واندفاعك قد يؤثر سلبًا في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذرًا.
صحيًا: حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك.

القوس
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: يوم خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.

الجدي
مهنيًا: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.
عاطفيًا: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيدًا ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.

الدلو
مهنيًا: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك.
عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك.
صحيًا: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجًا لا يحتمل.

الحوت
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ربح مالي وحظ في أعمال البورصة وغيرها، وتفكّر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصًا ذوي خبرة مروا بتجارب مماثلة عاطفيًا.
صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفّر عليك الكثير من المطبّات الصحية.

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