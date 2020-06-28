انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد أسابيع قليلة من خطوبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش من إحدى الفتيات التي تدعى "منى" تم انفصالهما منذ قليل، وذلك بعد أن أعلن والد خطيبة شاكوش حسن عوف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال حسن عوف العدوي والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش أديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك".وأضاف "العدوي" على صورته مع ابنته التي نشرها: "اللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح".