رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: بحر الصين الجنوبى ليس جزء من إمبراطورية بكين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:15 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعارض تعامل بكين مع بحر الصين الجنوبي كجزء من "امبراطوريتها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بومبيو: "لا يمكن السماح للصين بأن تنظر إلى بحر الصين الجنوبي على أنه امبراطوريتها البحرية".

وأضاف: "سيكون لدينا قريبًا ما نقول إضافيًا حول هذا الموضوع".

وأعلن الوزير أن واشنطن ترحب بعزم زعماء بلدان "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حل الخلافات القائمة في بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي، بما فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

والجمعة الماضية، تبنت دول آسيان، في ختام قمتها الـ 36 التي عقدت عبر تقنية "مؤتمرات الفيديو"، بيانا مشتركا أعربت فيه، ضمن بنود أخرى، عن قلقلها البالغ إزاء تصاعد التوتر في "البحر الشرقي" (أي بحر الصين الجنوبي)، داعية إلى حل جميع النزاعات في المنطقة على أساس القوانين الدولية.

وعلى مدار عقود من الزمن، تتنازع الصين ودول أخرى عدة (فيتنام، بروناي، ماليزيا، الفلبين) على ملكية مجموعة من الجزر في بحر الصين الجنوبي، تم العثور فيها على احتياطات كبيرة من النفط والغاز.

ويزداد الوضع في المنطقة توترا من حين لآخر عندما تقوم السفن الحربية الأمريكية بعبور مياه البحر في تحركات تقول بكين إنها تنتهك القانون الدولي وتمس بسيادة الصين وأمنها، فيما أعلنت واشنطن أن سفنها ستبحر في كل مكان حيث يسمح القانون الدولي لها بذلك.

موضوعات متعلقة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

ياسمين عبدالعزيز ترد على السخرية من زيادة وزنها

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟