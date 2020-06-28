بومبيو: بحر الصين الجنوبى ليس جزء من إمبراطورية بكين

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعارض تعامل بكين مع بحر الصين الجنوبي كجزء من "امبراطوريتها".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بومبيو: "لا يمكن السماح للصين بأن تنظر إلى بحر الصين الجنوبي على أنه امبراطوريتها البحرية".وأضاف: "سيكون لدينا قريبًا ما نقول إضافيًا حول هذا الموضوع".وأعلن الوزير أن واشنطن ترحب بعزم زعماء بلدان "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حل الخلافات القائمة في بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي، بما فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.والجمعة الماضية، تبنت دول آسيان، في ختام قمتها الـ 36 التي عقدت عبر تقنية "مؤتمرات الفيديو"، بيانا مشتركا أعربت فيه، ضمن بنود أخرى، عن قلقلها البالغ إزاء تصاعد التوتر في "البحر الشرقي" (أي بحر الصين الجنوبي)، داعية إلى حل جميع النزاعات في المنطقة على أساس القوانين الدولية.وعلى مدار عقود من الزمن، تتنازع الصين ودول أخرى عدة (فيتنام، بروناي، ماليزيا، الفلبين) على ملكية مجموعة من الجزر في بحر الصين الجنوبي، تم العثور فيها على احتياطات كبيرة من النفط والغاز.ويزداد الوضع في المنطقة توترا من حين لآخر عندما تقوم السفن الحربية الأمريكية بعبور مياه البحر في تحركات تقول بكين إنها تنتهك القانون الدولي وتمس بسيادة الصين وأمنها، فيما أعلنت واشنطن أن سفنها ستبحر في كل مكان حيث يسمح القانون الدولي لها بذلك.