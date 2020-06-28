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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يعلن تأجيل صلوات القداسات بسوهاج لمدة أسبوعين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:08 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
تريزة شنودة_مونيكا جرجس_ماريان رسمي
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أعلن الأنبا باخوم أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج والمنشأة ومغاغة عن تأجيل الصلوات حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وأشار أسقف سوهاج، في بيان له إلى أنه، بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يستمر العمل بالقرارات السابقة باقتصار المشاركة فيها على ٦ أفراد للإكليل، وأسرة المتوفي للجنازات.

وتابع قائلًا " سيجرى إعادة تقييم الموقف بعد انتهاء المدة التي جرى تحديدها بمنتصف يوليو المقبل، لاتخاذ القرار المناسب آنذاك سواء باستمرار تعليق الصلوات أو عودتها. "

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس، أمس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان اليوم نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات رئيس الوزراء الأخيرة اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح السبت، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات تتراوح من شديدة إلى متوسطة أو خفيفة.

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