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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:04 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.. حار نهارًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 30 22
مطروح 27 20
السلوم 29 19
سيوة 34 21
بورسعيد 29 23
دمياط 29 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 36 19
السويس 35 20
العريش 30 21
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 35 17
نويبع 36 25
طابا 34 20
كاترين 33 18
الطور 33 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 27
إدفو 40 26
أبو سمبل 39 23
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 36 30
أبو رماد 34 28
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 27

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