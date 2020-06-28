الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.. حار نهارًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 22الإسكندرية 29 22وادي النطرون 32 21طنطا 34 22شبين الكوم 33 22دمنهور 29 21بلطيم 30 22مطروح 27 20السلوم 29 19سيوة 34 21بورسعيد 29 23دمياط 29 22الزقازيق 34 22المنصورة 32 22الإسماعيلية 36 19السويس 35 20العريش 30 21رفح 30 22رأس سدر 33 25نخل 35 17نويبع 36 25طابا 34 20كاترين 33 18الطور 33 23شرم الشيخ 38 27الغردقة 38 27مرسى علم 36 28الفيوم 36 23بني سويف 36 22المنيا 37 22أسيوط 38 23سوهاج 39 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 27إدفو 40 26أبو سمبل 39 23الوادي الجديد 40 26شلاتين 36 30أبو رماد 34 28حلايب 32 28رأس حدربة 34 27