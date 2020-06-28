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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: إسبر سيطلع ترامب على خطة سحب قوات بلاده من ألمانيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:26 ص
إسبر وترامب
إسبر وترامب
وكالات
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يعرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الإثنين المقبل، على الرئيس دونالد ترامب سلسلة خيارات لسحب قسم من القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا، بهدف إعادة نشرها في دول بشرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، يوم السبت، إن إسبر التقى الرئيس ترامب يوم الأربعاء لمناقشة وجودنا في أوروبا.

وأضاف جوناثان هوفمان أن وزير الدفاع سيعرض يوم الاثنين على الرئيس في البيت الأبيض خيارات تتناول وجودنا العسكري في ألمانيا.

وأفاد مسؤولان في البنتاجون بأن الخطة تتضمن خفض عديد القوات المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، الأمر الذي كان أعلنه ترامب في 15 يونيو، ما يعني تقليصًا بواقع نحو 9500 عنصر.

وأوضحا أن بعض هؤلاء سيعودون إلى الولايات المتحدة فيما سيتم إرسال البعض الآخر إلى دول أخرى.

ولم يحدد المسؤولان الدول التي يمكن أن تنتشر فيها القوات الأمريكية لأن ذلك يندرج ضمن الخيارات التي ستعرض أمام ترامب يوم الاثنين، لكن الرئيس الأمريكي أكد يوم الأربعاء خلال استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض، أن «بولندا ستكون بين الأمكنة الأخرى في أوروبا».

وأشار المسؤولان إلى أن بعض هذه القوات سيتم نشرها بشكل دائم، لكن معظم الجنود سيخضعون لمبدأ المداورة.

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