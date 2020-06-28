رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»
الأحد 28/يونيو/2020 - 02:32 ص
كافيهات وسط البلد
عدسة: محمد أسد
طباعة
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»
التعليم: سؤال "passage" بامتحان اللغة الإنجليزية منقول من موقع دولي
مواعيد القطارات اليوم السبت 27-6-2020
أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية
الصور
عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»
مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد
السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض
المواطنون في الأسواق بالكمامات
صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة
الأكثر قراءة
أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»
تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى
أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق
أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية
المزيد
إنفوجراف
سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)
تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)
«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)
اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)
أيام زمان
ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره
حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات
المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»
حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة
المزيد
نجم الساعة
ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره
الصحة
باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»
اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا
بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا
مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا
المزيد
منوعات
أولى علامات مرض السكري
مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار
رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022
الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد
الثقافة
ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة
«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط
وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»
وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟
المزيد