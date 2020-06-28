الأوروبى للمانحين يجمع 6.89 مليار دولار بشأن كورونا

تلقى مؤتمر للمانحين نظمه الإتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرانس تعهدات بتقديم مساعدات بلغ إجماليها 6.15 مليار يورو (6.89 مليار دولار) لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في ختام المؤتمر عن قيمة ما تم التعهد به من أموال ستوجه لصالح تطوير علاجات ولقاحات لمرض كوفيد.19-وقالت فون دير لاين في وقت سابق إنه يجب أن يتاح أمام كل شخص في العالم إمكانية إجراء اختبارات والحصول على أي علاجات أو لقاحات محتملة، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، ومن أين أتى أو كيف يبدو.كما تضمن المؤتمر الذي عقد يوم السبت عبر الإنترنت، والذي بدأ في تمام الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي لبروكسل (1300 بتوقيت جرينتش)، حلقات نقاش وتصريحات لأكاديميين وغيرهم من السياسيين الأوروبيين البارزين مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأعقب المؤتمر تنظيم حفل موسيقي على الإنترنت من الساعة 8 مساءً قدمه الممثل والمصارع الشهير دواين جونسون الشهير بـ"الصخرة"، والذي وجه كلمة للمشاهدين قائلا "يمكننا فقط تجاوز هذه الأزمة معًا".وبعد ذلك، شدت مايلي سايرس بأغنية أهدتها للأطباء والممرضات أمام المدرجات الفارغة داخل أحد ملاعب كرة القدم، كما قدمت المغنية شاكيرا وجاستن بايبر وكولدبلاي وغيرهم فقرات غنائية في الحفل.وفي مقطع فيديو يظهر الأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على أهمية توفير اللقاحات للأشخاص الأشد فقرًا وضعفًا.كما حذرت عارضة الأزياء السابقة نعومي كامبل في رسالة عبر الفيديو من أن ذوي البشرة السمراء يعانون بشكل خاص من تداعيات وباء فيروس كورونا.وحتى الآن جمعت المفوضية عشرة مليارات يورو (11.2 مليار دولار) من أجل تطوير وانتاج لقاحات، طبقا لما ذكره المتحدث باسم المفوضية، إريك مامر أول أمس الجمعة.