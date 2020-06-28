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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

استجابة عاجلة لمساعدة أم ملك

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:16 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
رشا نصر
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استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالتعاون مع فريق وزارة التضامن الاجتماعي لإستغاثة حسين وزوجته أمل المصابة بكورونا التي تم نشرها بجريدة "الدستور" بعد انتشار استغاثتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان (أم ملك محتاجة مساعدتكم)، والتي تفيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى صعوبة الحالة المعيشية للأسرة.

ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي وفريق التدخل السريع المركزي بقطاع مكتب وزيرة التضامن، وبالتعاون والتنسيق مع فريق العمل المشكل من مديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة ووفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي في هذا الشأن بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية وبدراسة الحالة من قبل فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة والمختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة تم اتخاذ بعض الإجراءات لمساعدتها وهي:

- مساعدة المواطنة بمبلغ قدره ٤٠٠ جنيه لمدة ٦ أشهر من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
- تقرر صرف مساعدة عاجلة للأسرة من جمعية العلاقات الإنسانية بالسيدة زينب بمبلغ قدره ٢٠٠٠ جنيه.
- تقرر صرف مساعدة عاجلة للأسرة من جمعية قيم الحياة بمبلغ قدره ١٥٠٠جنيه.
- جاري مساعدة الأسرة من جمعية حفيظة النواوي.

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