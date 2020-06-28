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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركاء الحكم فى السودان يتوافقون حول القضايا العالقة بمفاوضات السلام

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:42 ص
حمدوك
حمدوك
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ذكر مجلس السيادة السوداني أن اجتماعا مشتركا لأعضاء في مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، توافق حول القضايا العالقة في مفاوضات السلام.

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الاجتماع المشترك الذي عقد بالقصر الجمهوري مساء اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وضم عددا من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بمشاركة الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة القومي"، وممثلين لقوي الحرية والتغيير.

وبحث الاجتماع قضية السلام، وإحياء ذكري الثلاثين من يونيو، وتوافق المجتمعون على ضرورة التوصل إلى اتفاق يقود لسلام دائم قبل توجه وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، وحركات الكفاح المسلح إلى جوبا.

وأكد الاجتماع الإرادة السياسية القوية لتحقيق السلام باعتباره يمثل صدارة أولويات الفترة الانتقالية، وأشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومة دولة جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في السودان.

وهنأ عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا، في تصريح صحفي، الشعب السوداني بذكري الثلاثين من يونيو التي يتهيأ الجميع للاحتفال بها بوصفها يوما من أيام الثورة السودانية، مؤكدا أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى جزء أصيل الشعب وتعمل من أجل حماية الأرض والشعب ومقدراته وإمكانياته.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية وضعت الخطط الكفيلة بحماية شباب الثورة في كل مواقع احتفالاتهم، معربا عن أمله في أن يخرج الاحتفال بثوب حضاري ومدني يعبر عن شموخ وعزة الثورة.

من جانبه، أكد وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس أن الاجتماع بحث ما تم التوصل إليه في مفاوضات السلام، مع كافة الأطراف ومع رئيس الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، ومقرر اللجنة ضيو مطوك، ووفد ممثلي قوي الكفاح المسلح المفاوضين في جوبا.

وقال مانيس إن الاجتماع تناول القضايا العالقة في ملفات السلام، مثمنا زيارة وفدي الوساطة وقوي الكفاح المسلح للوطن للجلوس مع مكونات الفترة الانتقالية للوصول بأسرع مايمكن إلى توافق حول القضايا العالقة.

وأشار مانيس إلى أن وفد الوساطة وممثلي قوي الكفاح المسلح ومؤسسات الفترة الانتقالية والحاضنة السياسية ستجري حوارا من أجل التوصل إلى نتائج نهائية لتسريع خطى السلام.

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