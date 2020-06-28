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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:40 ص
كورونا بالمغرب
كورونا بالمغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 244 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و877 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية التحاليل المختبرية، قد بلغ 621 ألفا و617 منذ بداية انتشار الفيروس.

وأضافت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 220، كما جرى تسجيل 67 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 8 ألاف و723 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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