رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:40 ص
سناء إسماعيل
طباعة
حرص تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على نعي والدة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي.. واتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "عند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى.. وأطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر".

وتابع: "أحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح.. وختامًا أذكر الآية الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين".

تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

التعليم: سؤال "passage" بامتحان اللغة الإنجليزية منقول من موقع دولي

الصور

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟