تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى





تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي





حرص تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على نعي والدة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي.. واتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".وأضاف: "عند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى.. وأطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر".وتابع: "أحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح.. وختامًا أذكر الآية الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين".