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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 38693 إصابة و1109 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:11 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أعلنت البرازيل، عن تسجيل 38693 إصابة و1109 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38693 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1313667.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725، وفي 25 يونيو 39483، وفي 26 يونيو 46860.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1109 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 57070.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، وسجلت في البلاد في 23 يونيو 1374 حالة، وفي 24 يونيو 1185، وفي 25 يونيو 1141، وفي 26 يونيو 990.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

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