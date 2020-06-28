البيت الأبيض ينفى إطلاع ترامب على دفع روسيا أموال لطالبان لقتل الأمريكيين

نفى البيت الأبيض، مساء السبت، إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معلومات استخباراتية أكدت عرض روسيا مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنودًا أمريكيين وغربيين في أفغانستان.وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس لم يطلعا على تقارير عن عرض روسيا مكافآت لمسلحين لاستهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.وكانت روسيا نفت في وقت سابق السبت اتهامات، نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، بأن موسكو دفعت أموالا لمسلحين أفغان لقتل جنود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.وقالت سفارة روسيا في واشنطن إن هذه الاتهامات عرضت موظفيها في واشنطن ولندن للتهديد.وكشفت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن إدارة ونالد ترامب، عقدت اجتماعا بخصوص المعلومات الاستخباراتية عن وحدة روسية غير رسمية منحت أموالا لمتشددين أفغان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، وأن البيت الأبيض ناقش فرض جملة من العقوبات على روسيا بسبب ما يعتبر مناورات روسية تهدف إلى زعزعة منافسيها.