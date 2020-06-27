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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دراسة أمريكية جديدة حول السيدات الحوامل المصابات بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:58 م
الحوامل المصابات
الحوامل المصابات بكورونا
سناء إسماعيل
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قال الدكتور حازم وردة، استشاري أمراض القلب، إن هناك دراسة أمريكية أجريت على 90 ألف سيدة، منذ شهر يناير الماضي حتى 17 يونيو الجاري، من بينهم 8200 سيدة حامل.

وأضاف «وردة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدراسة أكدت أن الحوامل دخلن المستشفيات أكثر 5 أضعاف من النساء المصابات بكورونا وليس حوامل، وتابع:«كما أن الحوامل احتجن إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي ضعف النساء المصابات ولكن لسنا حوامل».

وأوضح «وردة»، أن من أبرز أسباب دعوات تأجيل حمل السيدات بسبب فيروس كورونا تأثيره على مناعتهم، قائلًا: «على كل سيدة حامل أن تعلم أنها عرضة لدخول المستشفى 5 أضعاف غير الحامل».

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