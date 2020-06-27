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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التطوير العقاري: «العلمين الجديدة» الأكثر استثمارا الفترة المقبلة

السبت 27/يونيو/2020 - 11:46 م
طارق شكري
طارق شكري
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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية هام للغاية، ويعتبر قرارا تنظيميا، خاصة أن مشاكل الاستثمار في أراضي الساحل كانت تتمثل في اختلاف جهات الولاية بين المحافظة، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع "شكري"، خلال حواره مع إبراهيم الشواربي في برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها خبرة عميقة في تنمية أراضي الدولة، وهذا واضح في تنمية الكثير من المدن الجديدة، مضيفًا أن البعض حصل على أراضي في الساحل الشمالي ولم يقم بأي تنمية، وهذا ضد توجهات الهيئة التي تحدد توقيت محدد لتنمية الأراضي.

ولفت إلى أن السوق العقاري في مصر متنوع كبير جدًا، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تزيد من رغبة المواطنين من شراء وحداث الإسكان في الساحل الشمالي الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مساهمة البنوك في الاستثمار العقاري من خلال التمويل أمر جيد للغاية، لأن من شأنه يوفر بيع الوحدات من خلال التقسيط على مدة تصل لـ20 عامًا. اضغط هنا

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