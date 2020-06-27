التطوير العقاري: «العلمين الجديدة» الأكثر استثمارا الفترة المقبلة
السبت 27/يونيو/2020 - 11:46 م
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية هام للغاية، ويعتبر قرارا تنظيميا، خاصة أن مشاكل الاستثمار في أراضي الساحل كانت تتمثل في اختلاف جهات الولاية بين المحافظة، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتابع "شكري"، خلال حواره مع إبراهيم الشواربي في برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها خبرة عميقة في تنمية أراضي الدولة، وهذا واضح في تنمية الكثير من المدن الجديدة، مضيفًا أن البعض حصل على أراضي في الساحل الشمالي ولم يقم بأي تنمية، وهذا ضد توجهات الهيئة التي تحدد توقيت محدد لتنمية الأراضي.
ولفت إلى أن السوق العقاري في مصر متنوع كبير جدًا، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تزيد من رغبة المواطنين من شراء وحداث الإسكان في الساحل الشمالي الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مساهمة البنوك في الاستثمار العقاري من خلال التمويل أمر جيد للغاية، لأن من شأنه يوفر بيع الوحدات من خلال التقسيط على مدة تصل لـ20 عامًا. اضغط هنا
وتابع "شكري"، خلال حواره مع إبراهيم الشواربي في برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها خبرة عميقة في تنمية أراضي الدولة، وهذا واضح في تنمية الكثير من المدن الجديدة، مضيفًا أن البعض حصل على أراضي في الساحل الشمالي ولم يقم بأي تنمية، وهذا ضد توجهات الهيئة التي تحدد توقيت محدد لتنمية الأراضي.
ولفت إلى أن السوق العقاري في مصر متنوع كبير جدًا، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تزيد من رغبة المواطنين من شراء وحداث الإسكان في الساحل الشمالي الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مساهمة البنوك في الاستثمار العقاري من خلال التمويل أمر جيد للغاية، لأن من شأنه يوفر بيع الوحدات من خلال التقسيط على مدة تصل لـ20 عامًا. اضغط هنا