غادة عادل تتعاقد على فيلم «قمر 14»

كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده بشكل رسمي مع النجمة غادة عادل، وذلك للمشاركة في بطولة فيلم "قمر 14" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وجاري تجهيز أماكن التصوير من جانب مخرج الفيلم في أول تعاون بين الفنانة غادة عادل والفنان خالد النبوي بطل العمل.وقام "السبكي" بنشر صورة من جلسة التعاقد بينه وبين الفنانة غادة عادل وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل كان مسلسل "ليالينا" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بينما في السينما فقد شاركت في الفيلم السينمائي كازابلانكا الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة.