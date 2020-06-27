في الصلوات الخمس.. التزام وخشوع وتضرع بالجامع الأزهر (صور)

نشر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، صورًا لأول أيام عودة الصلاة في المساجد بعد ما يزيد ثلاثة أشهر، وظهر في الصور التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وحضور كل مصلي بمصلاه الشخصية وذلك وفق الضوابط الاحترازية التي وضعها الأزهر الشريف لعودة الصلاة بالجامع الأزهر.كما ظهرت علامات الخشوع ولحظات البكاء تضرعا للمولى عز وجل ذلك في اليوم الأول لعودة الصلاة بالمساجد، فضلا عن حضور عدد كبير من الوافدين من طلاب الأزهر الشريف.