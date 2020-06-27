مزارعو قرى التقدم بالقنطرة شرق يطالبون بتقنين أوضاعهم

قال الإعلامى محمد غانم إن أهالى منطقة التقدم بالقنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، يعانون من صعوبة تقنين أراضيهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة بهذه المنطقة، خاصة بعد إبلاغهم أنهم تابعين لمواد قانون 48 المخصص لأراضى سيناء.أضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2" أن مزارعى قرى التقدم بالإسماعيلية تقدموا للجنة استرداد أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم وفق بنود قانون 144 لسنة 2017، وتم إبلاغهم أن القانون الجديد لا يسرى عليهم وأنهم تابعين لقانون 48 المخصص لأراضى سيناء، بالفعل قدموا الأوراق الثابتة لجنسياتهم للبدء فى التقنين وحتى اليوم لم يصدر لهم عقد واحد.أوضح مذيع الجدعان أن أهالى التقدم يحلمون بتقنين وضع أراضيهم المنزرعة بالمحاصيل المختلفة لدعم التنمية الزراعية بصحراء سيناء، لافتًا إلى أنهم استجابوا لقرارات المسؤولين وأثبتوا جنسياتهم وفق بنود قانون 48 الخاصى بأراضى سيناء وحتى اليوم لم ينجحوا فى تقنين أوضاعهم.