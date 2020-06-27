هكذا ينهب أردوغان أموال الشعب الليبي من البنك المركزي

تتواصل الاتهامات والإدانات للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بأنه يقوم بنهب وسرقة البنك المركزي الليبي، عبر تعاونه ميليشيات الوفاق، كمقابل لإرسال أردوغان لجنوده وميليشياته إلى ليبيا.بدأت القصة في فبراير الماضي، حيث كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن الفرع المصرفي بطرابلس حول 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي وديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيرًا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.وأوضح رمزي آغا، في تصريحات إعلامية، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمانًا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة «الوفاق»، فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات، فضلًا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وتوّقف تنفيذها، والتي طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا لتعويض شركات بلاده.وتسيطر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا على المصارف الحكومية واللذان يتركزان في المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عبر تولى "الإخوان" في ليبيا كبرى المناصب في المؤسستين، وتسيطر على مقاليدهم، بهدف تسهيل عمليات تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبّة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.وفي إشارة على سيطرة المالية التركية على البنك المصرفي الليبي، استقبل وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، أمس الجمعة، رئيس البنك المركزي الليبي التابع لحكومة الوفاق الليبية، الصديق الكبير، والوفد المرافق له بإسطنبول، لمناقشة مستجدات التعاون بين الطرفين في زيارة لم تفصح الوزارة عن نتائجها.وقال الحساب الرسمي المختص بمتابعة الأحداث السياسية، يدعى «إيها ميديا» (EHA MEDYA)، التابع لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن رئيس البنك المركزي الليبي والوفد المرافق له زاروا إسطنبول، أمس الجمعة، واجتمعوا بوزير الخزانة والمالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، وذلك بحضور رئيس البنك المركزي التركي مراد أويسال.وجاءت الزيارة في وقت كشفت فيه الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، أن فايز السراج قدم إلى أردوغان 12 مليار دولار أمريكي من أجل التدخل عسكريًا في ليبيا.وأوضحت ليندسي سينيل أن الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًا في ليبيا.ووفقا لتقرير سابق على موقع ليبيا ريفيو، فإن تركيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على ليبيا طمعا في ثرواتها المختلفة، من خلال وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية "SSTEK".وتأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير.كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.وخاطبت وزارة الداخلية التابعة للوفاق، محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلًا من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير.إلى ذلك خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكدًا أنه نظرًا لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.