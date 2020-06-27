«إسكان البرلمان»: قرار نقل تبعية الساحل الشمالي للمجتمعات العمرانية صائب

«إسكان البرلمان»: قرار نقل تبعية الساحل الشمالي للمجتمعات العمرانية صائب
السبت 27/يونيو/2020 - 11:30 م
قال محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية صائب وتأخر كثيرًا، لأنه كان في حاجة لتقسيم جيد للأراضي لزيادة التنمية العقارية.
وتابع «عبد الغني» خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هناك كثير من المشاريع بالساحل الشمالي تعثرت بسبب عدم وجود جهة واحدة تتبع لها الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتقنين الأراضي بشكل عام والإسراع من عملية ضبط ملكية الأراضي.
وأشار إلى أن مخطط تنمية الساحل الشمالي في مراحلة الأخيرة، ويتمحور حول جعل الساحل منطقة تنمية مستدامة تعمل طوال العام، وسيتم عرض هذا المخطط على القيادة السياسية لاعتماده الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة من طلبات الإحاطة حول تقنين الأراضي في كل مصر، وبإذن الله سيكون هناك قرار قريب حول هذا الأمر. اضغط هنا
وتابع «عبد الغني» خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هناك كثير من المشاريع بالساحل الشمالي تعثرت بسبب عدم وجود جهة واحدة تتبع لها الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتقنين الأراضي بشكل عام والإسراع من عملية ضبط ملكية الأراضي.
وأشار إلى أن مخطط تنمية الساحل الشمالي في مراحلة الأخيرة، ويتمحور حول جعل الساحل منطقة تنمية مستدامة تعمل طوال العام، وسيتم عرض هذا المخطط على القيادة السياسية لاعتماده الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة من طلبات الإحاطة حول تقنين الأراضي في كل مصر، وبإذن الله سيكون هناك قرار قريب حول هذا الأمر. اضغط هنا