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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«إسكان البرلمان»: قرار نقل تبعية الساحل الشمالي للمجتمعات العمرانية صائب

السبت 27/يونيو/2020 - 11:30 م
محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
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قال محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية صائب وتأخر كثيرًا، لأنه كان في حاجة لتقسيم جيد للأراضي لزيادة التنمية العقارية.

وتابع «عبد الغني» خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن هناك كثير من المشاريع بالساحل الشمالي تعثرت بسبب عدم وجود جهة واحدة تتبع لها الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتقنين الأراضي بشكل عام والإسراع من عملية ضبط ملكية الأراضي.

وأشار إلى أن مخطط تنمية الساحل الشمالي في مراحلة الأخيرة، ويتمحور حول جعل الساحل منطقة تنمية مستدامة تعمل طوال العام، وسيتم عرض هذا المخطط على القيادة السياسية لاعتماده الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة من طلبات الإحاطة حول تقنين الأراضي في كل مصر، وبإذن الله سيكون هناك قرار قريب حول هذا الأمر. اضغط هنا 

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