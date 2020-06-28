«تحت تهديد السلاح».. تعاون ثلاثى بين «السبكى وقمر والعدل»

كشف المنتج أحمد السبكي، والمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج محمد العدل، عن تعاون سينمائي جديد، وذلك من خلال فيلم يجمع الثلاثي، بينما لم يتم الكشف عن أسماء أبطال الفيلم أو موعد بدء تصويره، وهو يحمل اسم «تحت تهديد السلاح».وقال المخرج محمد العدل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «قريبًا إن شاء الله فيلم تحت تهديد السلاح تأليف: أيمن بهجت قمر، إنتاج: احمد السبكي.. ياكريم يارب».وكتب المؤلف أيمن بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «دعواتكم.. تحت تهديد السلاح»، بينما قال السبكي على صفحته الرسمية على «فيس بوك» أيضًا: «توكلنا على الله».يذكر أن المنتج أحمد السبكي قد تعاقد مؤخرًا على فيلم سينمائي جديد بطولة النجم خالد النبوي، ويحمل اسم «قمر 14»، ويشارك فيه غادة عادل، وأحمد الفيشاوي.