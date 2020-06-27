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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رياض الخولي: ياسر صادق فنان موهوب ولم يأخذ حقه حتى الآن

السبت 27/يونيو/2020 - 11:18 م
رياض الخولي
رياض الخولي
ايهاب مصطفى
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قال الفنان رياض الخولي، إن الفنان ياسر صادق يتمتع بقدر عال من الموهبة ولم يأخذ حقه حتى الآن، موضحا: "فنان صادق ومتميز ومخرج كبير، وممثل راقٍ ومثقف جدًا".

وأضاف رياض الخولي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أنه يتخوف من انشغال ياسر صادق بالإدارة على حساب التمثيل، قائلًا: "الإدارة بتعطل الممثل شوية، لكن هو قد الإدارة والمركز هيستفيد من خبراته".

وتابع بقوله: "ياسر صادق محب للحياة والناس وعلى خلق عالٍ.. وتشرفت بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية".

واستطاع ياسر صادق، استعادة مكانة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي يترأس إدارته، منذ عام ونصف تقريبًا، وذلك من خلال زيادة حجم تأثير المركز في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقى والفن الشعبي.

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