مدير مستشفى النجيلة يكشف تفاصيل عودتها للعمل الطبيعى وإلغاء العزل

كشف الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزي للعزل، تفاصيل عودتها للعمل الطبيعى وإلغاء العزل.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت قرارا بعودة المستشفى لاستقبال الحالات المرضية.وكشف مدير مستشفى النجيلة، أنه تم استقبال نحو 280 مصابا وتعافى 215 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة، فيما سيتم تحويل باقي المصابين إلى نزل الشباب ومستشفى العجمي، حيث سيتم نقل الحالات العادية إلى نزل الشباب والحالات البسيطة ستخضع للعزل المنزلي، فيما سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى العجمي بالإسكندرية.وأشار الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة، إلى أنه سيتم غلق المستشفى لمدة أسبوع من أجل تنفيذ عملية التعقيم الشاملة للمستشفى ثم يتم استقبال المرضى بشكل طبيعي.وأوضح مدير مستشفى النجيلة أن عدد شهداء المستشفى من مصابي فيروس كورونا من العاملين شخصين، فيما تم إصابة 23 شخصا وتماثلوا للشفاء وعادوا مرة أخرى إلى تأدية دورهم داخل المستشفى لمواجهة فيروس كورونا، كاشفا أن إجمالي عدد العاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وتمريض وإداريين وعمال ومخازن 110 أشخاص.وكانت مستشفى النجيلة، أول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية تم تجهيزها في يناير الماضي، ودخلت في الخدمة بداية من 17 فبراير، حيث تم استقبال المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.