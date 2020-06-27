يسرى عبيد يكتب.. تكلمت مصر فصمت الجميع

«أرضها لا تعرف القيد ولا خفضت لباريها الجبين».. هذه مصر التى لم ينعم بالمحتل بالبقاء فيها قديمًا وحديثًا.. رغم كل المؤامرات التى حيكت ضدها إلا أنها كانت تنتصر فى النهاية.هزمت المحتل الفرنسى وأخرجت المستعمر البريطانى ذليلًا بعد الجلاء فى ١٩٥٤.. ولم تكد تشم أنفاسها حتى دبر لها المتآمرون العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦ وخرجت من المعركة منتصرة على الدول الأقوى فى ذلك الوقت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل.. حاولوا كسرها بعدها بعشر سنوات فى يونيو ٦٧ ولكنهم صدموا عندما قامت خلال ٦ سنوات وحررت أرضها بقوة السلاح فى تحد معجزٍ للمنطق والواقع والعلم العسكرى الذى كان يقول إن مصر لن تستطيع واختراق خط بارليف يحتاج قنبلة نووية وإذا بمدافع المياه تدمر أسطورة خط بارليف، ومن ساعتها حتى الآن لم يقدر أحد على تهديدها مهما كان.وجاءت أزمة ليبيا وحاولت تركيا احتلالها.. وعندما تكلمت مصر صمت العالم وأنصت لما قالته مصر على لسان رئيسها حول التدخل المصرى المباشر فى ليبيا.. مصر رقم صعب فى المعادلة الليبية. الدولة الأولى المعنية بما يجرى فى ليبيا.. ولا يصح أبدًا أن يتم التباحث بما يجرى وتحديد مستقبل ليبيا ووقف إطلاق النار دون الرجوع للدولة الأقوى فى المنطقة، التلويح بالتدخل العسكرى فى ليبيا تأخر كثيرًا.. كان لابد أن يتم عندما بدأ الأتراك يغزون طرابلس ويجلبون الإرهابيين والمرتزقة من كل مكان، طمعًا فى ثروات الشعب الليبى من ناحية وتهديدًا لأمن لمصر القومى من ناحية أخرى.. مجرد أن قالت مصر كلمتها بدأت الدول الكبرى فى الاتصالات والتباحثات ودعت لما دعت إليه مصر من وقف لإطلاق النار على الخطوط القتالية الحالية «سرت - الجفرة» .. المحتل التركى كان يراهن على عدم التدخل المصرى.. فصمت مصر وبعض الدول الأخرى المعنية الفترة الماضية شجعه على المضى قدمًا فى غيه.. وتصور أن الطريق مفتوح أمامه لاحتلال دولة عربية ونهب ثرواتها وملئها بالمرتزقة والإرهابيين أمام أعين العالم أجمع دون أن يوقفه أحد ويعترضه.جلس أردوغان أمام خريطة ليبيا فى حوار تليفزيونى وهو يقسم فيها كأنها ميراث أجداده العثمانيين.ما يفعله أردوغان فى ليبيا تهديد مباشر للأمن القومى المصرى والعربى.. ولذلك جاءت تهديدات الرئيس السيسى بالتدخل المباشر فى ليبيا ما لم توقف الميلشيات بدعم تركى هجماتها عل سرت والجفرة وحددهما خطًا أحمر للتدخل المصرى المباشر.ظن أردوغان أن مصر ليس لديها الشجاعة للتدخل العسكرى لأنها مشغولة بمشكلة سد النهضة مع إثيوبيا، وهى الأهم بالنسبة للشعب المصرى.. ولكن الخليفة المزعوم لم يدرك أن مصر كبيرة وقوية وقادرة ولديها جيش هو الأقوى فى المنطقة وبالتالى لديها القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات على جميع الجبهات، الجيش الذى قهر المحتل الإسرائيلى القوى حينذاك صاحب الجيش الذى لا يقهر وأذله واقتحم خط بارليف فى أكتوبر ١٩٧٣ وهو أضعف كثيرًا من قوته الحالية قادر على التعامل بقوة واقتدار مع أردوغان ومرتزقته فى ليبيا ومع الإثيوبيين الذين يحاولون تعطيش مصر بمساعدة الأمريكان والصهاينة.الجيش المصرى ليس جيشًا معتديًا طامعًا فى ثروات الآخرين وحقوقهم.. ما تحركه هو عقيدته فى الدفاع عن نفسه وأمنه وقوميته وعروبته.أردوغان يحاول بكل السبل السيطرة على سرت ومنابع النفط فى ليبيا كى تكون ورقة ضغط عندما يجلس على مائدة التفاوض ويفرض شروطه على الجميع.. مصر لن تسمح له بذلك - فرنسا كذلك وروسيا - أردوغان لعب لعبة خطيرة وحان الوقت لإيقافه وتأديبه كما قلت كثيرًا من قبل.الأحلام العثمانية لن تجد إلا القوة لمواجهتها لن نسمح لهذا اللص أن يظل ينتهك السموات العربية دون رادع.. مصر ستبقى الموعد دائمًا، دافعة عن أمنها وأمن جيرانها.