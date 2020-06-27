جمال محفوظ يحصل على دعم مالي لـ 14 مركز شباب بقليوب

قال العميد جمال محفوظ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قليوب، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري وأمين مساعد أمانة التخطيط وريادة الأعمال لحزب مستقبل وطن، إنه حصل على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعما ماليا لـ 14 مركز شباب ​بإدارة شباب قليوب بالقليوبية، قدره 115 ألف جنيه بهدف دعم هذه المراكز ماليا لتلبية احتياجاتها الضرورية والعاجلة.وأضاف النائب في تصريحات صحفية أن مراكز الشباب التي تم الموافقة على دعمها شملت مركز شباب قليوب وطنان وكوم أشفين وصنافير وقلما والإصلاح الزراعي وسنديون وبلقس وميت حلفا وناي وزاوية النجار وحلابه وعزبة الجندي وجزيرة النجدي.وحصل محفوظ أيضا خلال شهر فبراير من العام الماضى، على موافقة وزير الشباب والرياضة، على دعم 10 مراكز شباب ​بإدارة قليوب، وحصل على دعم مالى قدره 100 ألف جنيه، وذلك للصرف على الأنشطة الرياضية وتكثيف الانشطة.