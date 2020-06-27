استشاري «عيوب أطفال» يطالب بوقف الحمل خلال كورونا

قال الدكتور محمد على يوسف، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه حتى الآن لا يوجد دراسات تؤكد كيفية انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين، لافتًا إلى أن الجائحة حديثة والفيروس ما زال فى بدايته والدراسات عليه قليلة، ولكن من الضرورى أن تؤجل النساء الحمل إلى حين الإنتهاء من الجائحة.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات الطبية المعتمدة فى كورونا الآن تسبب فى تشوية الأجنة، وعليه يجب أن نوقف عملية الحمل الآن، مشددًا على أنه لا يقول بإجهاض الحوامل، وتابع:"أدوية كورونا تؤثر على الجنين فضلًا عن أن متابعة السيدة الحامل مع الطبيب وخروجها من منزلها مرات عدة يجعل فرصة تعرضها للإصابة كبيرة ويشكل خطورة شديدة عليها".وأشار "فوزى"، إلى أن هناك دراسة أجريت على 9 نساء حوامل فى الصين وأصيبوا بفيروس كورونا وهم فى الثلث الأخير من حملهن، وعقب وضعهن وفحص أبنائهن تبين المواليد بصحة جيدة باستثناء مولود واحد أصيب بكورونا، لافتًا إلى أنه رغم عدم وجود طريقة تربط بين إصابة الأجنة بكورونا بسبب حمل الأم للفيروس، وتابع: "ولكن علينا اجتناب المخاطر وإيقاف الحمل خلال تلك الفترة".