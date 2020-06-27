أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: قضية وهمية

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، ولم يطلع على تفاصيل الأزمة المُثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول أحد الممثلين، قائلًا: «مش متابع.. وأرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراها».وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أنه يجب التفريق بين المبادئ الشخصية وبين فنان آخر يتوقف عن ملامسة النساء في ظل أزمة كورونا، مطالبًا بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ«الوهمية».وتابع: «ده فنان له رأي خاص به فقط، وليس قاعدة عامة.. وكل واحد له رأيه ويحترم.. وأنا معرفش مين الممثل ده ولا عاوز أعرفه».