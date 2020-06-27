رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: قضية وهمية

السبت 27/يونيو/2020 - 10:45 م
أشرف زكي
أشرف زكي
سناء إسماعيل
طباعة
أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، ولم يطلع على تفاصيل الأزمة المُثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول أحد الممثلين، قائلًا: «مش متابع.. وأرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراها».

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أنه يجب التفريق بين المبادئ الشخصية وبين فنان آخر يتوقف عن ملامسة النساء في ظل أزمة كورونا، مطالبًا بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ«الوهمية».

وتابع: «ده فنان له رأي خاص به فقط، وليس قاعدة عامة.. وكل واحد له رأيه ويحترم.. وأنا معرفش مين الممثل ده ولا عاوز أعرفه».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

مواعيد القطارات اليوم السبت 27-6-2020

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. اليوم

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

الصور

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات فى قتل أم لطفلتيها ببهتيم

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟